Felicitas Rauch sucht als nächste Fußball-Nationalspielerin eine neue Herausforderung im Ausland. Die Linksverteidigerin wechselt vom Pokalsieger VfL Wolfsburg zu North Carolina Courage in die US-Profiliga NWSL. "Der Verein fühlte sich von Tag eins an wie ein Zuhause an. Neben zahlreichen fußballerischen Highlights, Träumen, die Realität wurden und unvergesslichen Erfolgen durfte ich während meiner Zeit beim VfL auch tolle Menschen in mein Herz schließen", sagte die 27-jährige Rauch, die am Mittellandkanal noch einen Vertrag bis 2025 hatte.