Internationaler Fußball:Ivan Hasek führt Tschechien zur EM

Ivan Hasek wird die tschechische Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) in Deutschland coachen. Wie der Verband mitteilte, unterschrieb der 60-Jährige einen Vertrag bis zum Ende der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Für Hasek, der auch schon einmal für zwei Jahre an der Spitze des Verbandes gestanden hatte, ist es das zweite Engagement als Coach seines Heimatlandes, nachdem er bereits im Jahr 2009 für fünf Spiele als Interimslösung eingesprungen war. Der bisherige Trainer Jaroslav Silhavy war trotz erfolgreicher EM-Qualifikation im November 2023 zurückgetreten.

"Es ist eine große Ehre, die tschechische Nationalmannschaft zu leiten, denn das ist der Höhepunkt der Karriere eines jeden Trainers", sagte Hasek. Als Kapitän führte der 56-malige Nationalspieler die Tschechoslowakei 1990 bis ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Italien (0:1 gegen Deutschland). Höhepunkte seiner seit 1999 andauernden Trainerkarriere sind die Stationen bei Sparta Prag und Racing Straßburg, wo er jeweils auch als Aktiver gespielt hatte, sowie bei AS St. Étienne oder den Nationalmannschaften Gabuns und Libanons. Bei der EM treffen die Tschechen in Gruppe F auf Portugal, die Türkei sowie einen Play-off-Sieger.