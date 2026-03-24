Bundestrainer Julian Nagelsmann muss vor dem Länderspielstart ins WM-Jahr den nächsten Ausfall verkraften: Angreifer Jamie Leweling reiste am Dienstag aus dem Teamquartier der DFB-Elf ab. Der 25-Jährige vom VfB Stuttgart fällt wegen muskulärer Probleme an der Wade für die beiden Testspiele an diesem Freitag in Basel gegen die Schweiz sowie am kommenden Montag in Stuttgart gegen Ghana aus.

Nagelsmann verzichtete auf eine weitere Nachnominierung und hat somit noch 25 Spieler im Aufgebot. Bereits am Montag hatte der Bundestrainer verletzungsbedingte Absagen der beiden Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha erhalten. Nagelsmann hatte daher die beiden Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich nachnominiert.

Beim ersten Training des DFB-Teams in Herzogenaurach fehlte zudem der Frankfurter Nathaniel Brown, der bei der Bundesliga-Niederlage am Sonntag in Mainz (1:2) einen Schlag abbekommen hatte.