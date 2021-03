Jürgen Klopp hat seinen Verzicht auf die Nachfolge von Joachim Löw als Trainer der Nationalelf erklärt: "Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht Bundestrainer werden will, sondern dass ich nicht kann. Das ist ein Riesenunterschied", sagte er in einem Sport-Bild-Interview, das Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus führte. Es gebe ein klares Bekenntnis: "Ich habe hier beim FC Liverpool eine wichtige Aufgabe", sagte Klopp, auch wegen der sportlich angespannten Lage beim aktuellen Tabellensechsten der englischen Liga: "Ich bin voller Energie, aber ich habe seit einem Jahr keine Sonne mehr gesehen, dazu schlafe ich nicht sonderlich viel. Ja, es ist die schwerste Phase meiner Karriere - nicht die schlimmste Phase meines Lebens, aber fußballerisch", erklärte Klopp, der nach dem Kapitel Liverpool auf jeden Fall ein Jahr Pause einlegen will.

Stattdessen sprach er sich erneut für Ralf Rangnick als neuen Bundestrainer aus: Der ehemalige RB-Leipzig-Coach sei ein "außergewöhnlicher Trainer, speziell für einen Verband, in dem man seit Jahren versucht, Dinge zu verändern". Auch Hansi Flick von Bayern München wäre natürlich eine gute Wahl.