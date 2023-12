Am ersten Spieltag nach dem brutalen Angriff auf einen Schiedsrichter ist es in der türkischen Fußball-Liga zum nächsten Eklat gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, forderte am Dienstagabend Istanbulspor-Präsident Ecmel Faik Sarialioglu im Duell mit Trabzonspor in der 73. Minute sein Team auf, den Platz zu verlassen. Der auf das Spielfeld geeilte Sarialioglu war verärgert über Schiedsrichter Ali Sansalan, der den Gastgebern einen geforderten Foulelfmeter verweigerte. Im direkten Gegenzug der umstrittenen Szene erzielte Trabzonspor das Tor zur 2:1-Führung. Die Situation wurde zwar vom Video-Assistenten geprüft, der Treffer aber nicht zurückgenommen.