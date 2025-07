Der Ausschluss von Crystal Palace aus der Europa League zeigt, wie eng verflochten der europäische Fußball durch Investoren ist, die mehrere Klubs kontrollieren. Der Wettbewerb gerät zunehmend in Gefahr.

Am Dienstag haben Fans von Crystal Palace einen Protestzug organisiert. Es gab Pyrofackeln, Banner, ein Mensch schrie ins Megafon, andere riefen die handelsüblichen Beleidigungen in Richtung Uefa. „Morally Bankrupt“ sei der europäische Fußballverband, stand auf einem Bettlaken. Palace-Klubboss Steve Parish sprach bei Sky Sports von „einer der größten Ungerechtigkeiten der Fußballgeschichte“. Anlass für die Empörungseinigkeit zwischen Ultras und Vereinsführung war die Entscheidung der Uefa vom vergangenen Freitag, Palace von der Europa League in die Conference League herabzustufen.