München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané soll der "Sport Bild" zufolge weiter einen Wechsel zum FC Bayern München anstreben. Wie die Zeitschrift ohne Nennung von Quellen am Mittwoch schrieb, hat der derzeit verletzte Außenstürmer von Manchester City die entsprechende Absicht "auf höchster Ebene persönlich hinterlegt".

Die Münchner wollten Sané eigentlich bereits im Sommer verpflichten. Doch der Flügelspieler riss sich Anfang August das rechte Kreuzband an und musste operiert werden. Sané arbeitet seitdem an seinem Comeback. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis zum Sommer 2021. Vor der Verletzung soll Pep Guardiolas Verein eine Ablöse in Höhe von 150 Millionen Euro für den 24-Jährigen gefordert haben. Offizielle Angaben lagen zu dem möglichen Transfer nicht vor.

Der "Sport Bild" zufolge soll ein Beraterwechsel von Sané mögliche Verhandlungen beeinträchtigt haben. Der Nationalspieler wird demnach nicht mehr von David Beckhams DB Ventures Limited vertreten, sondern von der Agentur Lian Sports.