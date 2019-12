München (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge hat einen Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer des FC Bayern München bis zum Sommer in Aussicht gestellt. "Wir haben verabredet, dass wir erstmal bis Winter weitermachen. Dann setzen wir uns nach dem letzten Spiel mit ihm gemeinsam hin, werden das besprechen und machen möglicherweise auch darüber hinaus weiter", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag bei einer Veranstaltung in der Allianz Arena. "Wir haben mit ihm und in ihm einen Trainer, der gut zur Mannschaft passt."

An der positiven Bewertung durch Rummenigge änderte auch das 1:2 am Vorabend gegen Bayer Leverkusen, die erste Niederlage unter Kovac-Nachfolger Flick, nichts. "Das Wichtigste ist die Spielqualität, ist der Matchplan und das stimmt bei Hansi Flick. Deshalb ist bei mir auch nach dem gestrigen Spiel keine Veränderung in der Bewertung festzustellen", sagte Rummenigge. "Wir sind mit seinem Job, so wie er ihn interpretiert, sehr zufrieden." Flick habe das "Mosaik" einer erstklassigen Mannschaft gut zusammengefügt.

Auf die Nachfrage, ob es auch über den Sommer hinaus mit Flick weitergehen könnte, ging Rummenigge nicht konkret ein. "Das werden wir besprechen, in aller Ruhe", sagte der Vorstandsvorsitzender beim "FC Bayern Digital Campus".