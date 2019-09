München (dpa) - Der französische Weltmeister Benjamin Pavard lässt keine Zweifel an der Favoritenrolle des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga zu. Zwar erwarte er gegen Borussia Dortmund "zwei schwierige Spiele", und RB Leipzig habe "eine Top-Mannschaft", sagte der Neuzugang im Sky-Interview. "Aber wir sind der FC Bayern, es ist unsere Pflicht, Meister zu werden." Am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) gastiert der Rekordmeister in Leipzig.

Sein neuer Club sei "besser als Dortmund, mia san mia! Wir werden es in dieser Saison allen beweisen", sagte Pavard, der im Sommer vom Absteiger VfB Stuttgart zu den Bayern gewechselt war. Am Ende der Saison wäre er zufrieden, "wenn wir alle drei Titel holen. Angefangen mit der Bundesliga, den Pokal und natürlich auch die Champions League. Die Königsklasse ist ein Traum."