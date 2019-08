Cottbus (dpa) - Manuel Neuer und David Alaba haben sich positiv zur möglichen Verpflichtung von Ivan Perisic als künftigen Mitspieler beim FC Bayern München geäußert. "Er ist ein Spieler, der die Bundesliga sehr gut kennt, der flexibel ist in der Offensive", sagte Deutschlands Fußball-Nationaltorwart Neuer am Montagabend nach dem Einzug der Bayern in die 2. Runde des DFB-Pokals durch einen 3:1-Sieg beim Viertligisten FC Energie Cottbus.