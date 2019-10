München (dpa) - Trainer Niko Kovac hat den in drei Wochen beim FC Bayern München aus dem Präsidentenamt scheidenden Uli Hoeneß als "Ikone" des deutschen Fußball-Rekordmeisters bezeichnet. "Der Club ist unter anderem durch seine Arbeit so groß geworden", sagte Kovac am Wochenende nach dem 2:1 der Bayern gegen Union Berlin.

Kovac will am 15. November persönlich der Jahreshauptversammlung beiwohnen, auf welcher der 67 Jahre alte Hoeneß nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Der Bayern-Coach rechnet mit einem bewegenden Abend in der Münchner Olympiahalle. "Ich kann mir vorstellen, wie das in etwa ablaufen wird für ihn emotional. Man kann nicht immer so eine Größe verabschieden." Er wolle da dabei sein.

Hoeneß hat den FC Bayern als erfolgreicher Spieler sowie im Anschluss an die aktive Fußballer-Laufbahn vier Jahrzehnte lang als Manager und zuletzt als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender geprägt. Der langjährige Adidas-Chef Herbert Hainer soll seine Nachfolge antreten. Hoeneß will an den 65-Jährigen auch den Posten des Aufsichtsratschef abgeben. Dem Kontrollgremium will er aber weiterhin angehören.