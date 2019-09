München (dpa) - Nach seiner Berufung in den Mannschaftsrat des FC Bayern will sich Joshua Kimmich vor allem um die Einbindung von neuen Spielern in das Team des Fußball-Rekordmeisters kümmern. Dem Nationalspieler sei "bewusst, dass ich mehr Verantwortung bekomme, speziell in Sachen Integration von den Neuzugängen. Ich denke, dass ich auch deshalb in diesem Gremium dabei bin", sagte er der "Sport Bild" am Mittwoch. Der 24-Jährige gehört neben den Kapitänen Manuel Neuer (33), Thomas Müller (29) und Robert Lewandowski (31) sowie David Alaba (27) und Thiago (28) zum wieder eingeführten Teamrat.

Kimmich sieht sich als Ansprechpartner der jüngeren Generation um seine DFB-Kollegen Serge Gnabry, Leon Goretzka und Niklas Süle. "Ich kann gut mit den jungen Spielern, aber auch mit den ausländischen Spielern", sagte er. "Ich versuche, mich da einzubringen."