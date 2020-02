München (dpa) - Der FC Bayern München will heute in das Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Der Rückkehrer an die Tabellenspitze erwartet vier Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig im Cup-Wettbewerb die Mannschaft von 1899 Hoffenheim. "Es ist wichtig, dass wir daran anknüpfen, was wir die ersten drei Spiele in diesem Jahr geleistet haben", sagte Trainer Hansi Flick vor dem ersten Pokalspiel als Cheftrainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Für die Münchner wäre es das 13. Viertelfinale im DFB-Pokal nacheinander. Ziel ist das Endspiel am 23. Mai im Berliner Olympiastadion. "Wir wollen gewinnen, aber wissen, dass ein Gegner kommt, der einfach guten Fußball spielt", sagte Flick. In der Liga gewann Hoffenheim mit 2:1 in München, damals verloren die Bayern die Tabellenspitze.

Verzichten muss der Rekordpokalsieger aus München auf den verletzten Ivan Perisic. Für ihn dürfte Serge Gnabry in die Startformation rücken. Gute Nachrichten gibt es von Lucas Hernández und Kingsley Coman. Hernández soll gegen Hoffenheim wieder im Kader stehen, Coman am Sonntag gegen Leipzig.