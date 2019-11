Belgrad (dpa) - Der FC Bayern München erwartet im vorletzten Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Roter Stern Belgrad eine hitzige Atmosphäre. Der deutsche Fußball-Rekordmeister empfahl seinen Fans, "am Spieltag auf Fanbekleidung aller Art" zu verzichten. Es gebe überall Emotionen, "wenn man auswärts ist", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Montag vor dem Abflug. Da müsse "man aufpassen". Die Atmosphäre im Stadion Rajko Mitić sei besonders. "Das ist sensationell, die Fans sind wirklich richtig gut, die machen Stimmung. Darauf müssen wir uns einstellen", sagte Salihamidzic weiter.

Die Bayern haben bisher alle ihre vier Königsklassenspiele in dieser Saison gewonnen und können Platz eins in Gruppe B am Dienstag perfekt machen. "Wir wollen natürlich auch da ein sehr gutes Spiel machen, so wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben", sagte Salihamidzic.