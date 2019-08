München (dpa/lby) - Der FC Bayern startet heute in seine finale Vorbereitungsphase. Nach rund drei Wochen Training in München und einer zehntägigen Reise in die USA lässt Trainer Niko Kovac den deutschen Fußball-Rekordmeister bis zum Samstag in Rottach-Egern am Tegernsee schwitzen. In fünf Tagen stimmt sich das Starensemble für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Energie Cottbus (12. August) sowie den Bundesliga-Auftakt vier Tage später gegen Hertha BSC ein.