München (dpa/lby) - Nach dem ungewohnt frühen Ausscheiden in der vergangenen Champions-League-Saison will es der FC Bayern in der neuen Königsklassen-Spielzeit besser machen. Ein halbes Jahr nach dem Achtelfinal-Aus gegen den späteren Titelgewinner FC Liverpool starten die Münchner heute mit einem Heimspiel gegen Serbiens Fußball-Meister Roter Stern Belgrad in die neue Gruppenphase. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Tottenham Hotspur und Olympiakos Piräus.

"Wir haben ein neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Wir wollen zuerst die Gruppe überstehen, aber dann bin ich überzeugt, dass wir weiter kommen als im letzten Jahr", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac. Kapitän Manuel Neuer kündigte an, dass die Mannschaft nicht zuletzt durch den letztmaligen Achtelfinal-K.o. besonders motiviert sei. "Wir wollen wieder mindestens ins Halbfinale", verkündete der Torhüter.