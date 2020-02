München (dpa) - Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat Bundestrainer Joachim Löw zum 60. Geburtstag gratuliert. "Joachim Löw hat während seiner 14-jährigen Amtszeit als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. Der Höhepunkt war zweifelsohne der Weltmeistertitel 2014, bei dem im Finale gegen Argentinien sieben Spieler des FC Bayern zum Einsatz gekommen sind. Ich wünsche Joachim Löw für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg", sagte Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Montag.

Löw machte den aktuellen Bayern-Coach Hansi Flick 2006 zu seinem Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Acht Jahre später wurde das Duo im letzten gemeinsamen Länderspiel in Rio de Janeiro Weltmeister. "Jogi hat den deutschen Fußball in den vergangenen Jahren geprägt. Wir haben über eine lange Zeit vertrauensvoll zusammengearbeitet. Jogi ist ein Top-Trainer und noch dazu ein toller Mensch. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit", sagte Flick über Löw, der am Montag 60 Jahre alt wurde.