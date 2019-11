München (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat ein Testspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern klar gewonnen. Die Schwaben aus der Fußball-Bundesliga setzten sich am Donnerstag in München dank eines Zwischensprints in der ersten Halbzeit mit 4:1 (4:0) durch. Julian Schieber per Elfmeter (28. Minute), Mads Pedersen (31.) und zweimal Noah Sarenren Bazee (34./38.) schossen innerhalb von zehn Minuten alle vier Treffer. Derrick Köhn verkürzte nach der Pause (61.). Der FCA musste auf acht Nationalspieler verzichten. Nach der Länderspielpause empfängt Augsburg am 24. November Hertha BSC.