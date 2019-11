München (dpa/lby) - Daniel Bierofka ist als Trainer des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München zurückgetreten. Das bestätigte der Club in einer Mitteilung am Dienstagabend. Der 40 Jahre alte Ex-Profi Bierofka hatte 1860 nach dem Zwangsabstieg von der 2. Liga in die Regionalliga direkt wieder in die 3. Liga geführt. Seit dem 1. Juli 2007 war er im Verein; erst als Spieler, dann in verschiedenen Funktionen als Trainer. Der Vertrag von Bierofka war im vergangenen Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert worden.