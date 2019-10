München (dpa) - Das Legenden-Teams des FC Bayern München und von Borussia Dortmund nehmen im Dezember an einem Fußball-Turnier in Brasilien teil. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von Gastgeber São Paulo F.C. und dem FC Barcelona. "Ich freue mich unglaublich darauf, mit unserer Legenden-Mannschaft in meine Heimat Brasilien zu reisen und erstmals an einem Turnier dieser Art teilzunehmen", sagte Bayern-Botschafter Giovane Elber.

Neben Elber werden auch Zé Roberto, Paulo Sergio, Lucio und Bernardo in der Bayern-Elf dabei sein. Die Brasilianer haben ihre Teilnahme ebenso zugesagt, wie etwa WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose, der Belgier Daniel van Buyten, der Argentinier Martin Demichelis oder der Kroate Ivica Olić.