Bayern-Profis schicken Grüße an Süle und Hernández

München (dpa) - Die Spieler von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München haben kurz vor Anpfiff des Bundesliga-Spiels gegen Union Berlin am Samstag Genesungswünsche an die Langzeitverletzten Niklas Süle und Lucas Hernández geschickt. Beim Mannschaftsfoto auf dem Rasen hielten die Bayern-Profis Trikots mit den Rückennummern der beiden Abwehrspieler hoch. Süle trägt in München die 4, Hernández die 21.

Süle fehlt dem Rekordmeister nach einem Kreuzbandriss noch mehrere Monate, der französische Weltmeister Hernández hatte sich einer Operation am verletzten Fuß unterziehen müssen.