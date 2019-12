München (dpa) - Neuzugang Michaël Cuisance wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Der im Sommer aus Mönchengladbach verpflichtete Franzose erlitt am Sonntag im Training eine Stauchung und Gelenkkapselreizung im rechten Sprunggelenk, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte. Der 20-Jährige werde "in den kommenden Spielen" fehlen, hieß es. Der Junioren-Nationalspieler hat eine misslungene Hinrunde hinter sich und kam bei den Münchner Profis bislang nur zweimal in der Bundesliga als Einwechselspieler zum Einsatz.