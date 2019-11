München (dpa) - Der Bayern München hat die erste Niederlage unter Interimstrainer Hansi Flick kassiert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister unterlag am Samstagabend vor heimischer Kulisse Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:2). Beide Gäste-Tore erzielte Leon Bailey (10. und 35. Minute). Thomas Müller (34.) hatte zwischenzeitig für den Ausgleich gesorgt. Ab der 82. Minute spielten die Münchner in Überzahl nach einer Roten Karte gegen Bayer-Profi Jonathan Tah. Trotz einer Vielzahl an Chancen gelang den Gastgebern aber nicht der erneute Ausgleich. In der Bundesliga-Tabelle belegen die Bayern den vierten Platz mit weiter 24 Punkten. Leverkusen kletterte auf Rang sieben (22).