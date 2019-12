München (dpa/lby) - Nach zuletzt zwei Niederlagen will der FC Bayern München heute in der Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückkehren. Der deutsche Rekordmeister empfängt in der Allianz Arena den SV Werder Bremen, gegen den er die letzten 17 Ligaspiele alle gewinnen konnte. Trainer Hansi Flick strebt einen erfolgreichen Jahresendspurt an. "Wir wollen die Hinrunde mit drei Siegen beenden", sagte der 54-Jährige vor den Partien gegen Bremen, Freiburg und Wolfsburg. Der Rückstand der Münchner auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach beträgt aktuell sieben Punkte.