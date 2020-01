1:4 in München: Eintracht Braunschweig fällt weiter zurück

München/Braunschweig (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig hat einen krachenden Fehlstart in das neue Fußball-Jahr hingelegt. Der Fußball-Drittligist verlor am Sonntag mit 1:4 (1:2) beim TSV 1860 München und liegt nun bereits fünf Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz in der 3. Fußball-Liga zurück.

Nach zwei frühen Gegentreffern durch ein Eigentor von Steffen Nkansah (7.) und durch Dennis Dressel (22.) brachte Marcel Bär (29.) die Eintracht zwar noch einmal heran. Zwei Tore von Sascha Mölders (67./79.) sorgten in der zweiten Halbzeit aber für die Entscheidung zugunsten der in jeder Hinsicht besseren Münchner.

Die Gesamtentwicklung in Braunschweig ist dadurch auch nach der Winterpause und der Verpflichtung der beiden Offensivspieler Marvin Pourié und Merveille Biankadi weiter negativ. Von den vergangenen 14 Spielen gewann der Aufstiegsaspirant nur drei.