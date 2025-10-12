Sollte man Thomas Müller irgendwann ein Denkmal bauen in Vancouver, dann möglicherweise eines in Sitzposition. Auf seinem Hosenboden landete Müller nämlich, in der siebten Minute der Nachspielzeit beim Spiel der Vancouver Whitecaps gegen Orlando City, kurz nachdem er aus etwas mehr als 16 Metern das entscheidende 2:1 geschossen hatte. Lektion: Gewöhnliche Tore kann auch der kanadische Müller allerhöchstens vom Elfmeterpunkt aus erzielen. Eine Traube von Spielern fiel daraufhin über ihn her, „Toreschießen kann gefährlich sein“ schrieb er später bei Instagram. Toreschießen kann einen aber auch sehr schnell sehr weit bringen: Nach sechs Einsätzen hat Müller bereits sechs Tore erzielt, so viele wie Marco Reus in 27 Spielen. Gemessen wird der Erfolg in der MLS aber letztlich erst an den Playoff-Spielen, für die sich die Kanadier längst qualifiziert haben, mit ihrem sitzenden Müller. Felix Haselsteiner

Gerd Haaland

Nächste Schallmauer durchbrochen: Erling Haaland, hier nach seinem zweiten Treffer zum 4:0. (Foto: Frederik Varfjell/AFP)

Es gibt Tage, da kann man noch heute gut erkennen, wie groß Gerd Müller war. Am Samstag zum Beispiel, als Norwegen Israel mit 5:0 besiegte und Torjäger Erling Haaland, 25, in seinem 46. Länderspiel durch einen Hattrick die Marke von 50 Toren für die Nationalmannschaft übertraf. Cristiano Ronaldo benötigte dafür 114 Länderspiele, Lionel Messi 107, Robert Lewandowski und Kylian Mbappé jeweils 90. Und der DFB-„Bomber“Gerd Müller? Gerade mal 41! Norwegen ist die erste WM-Qualifikation seit 1998 nun kaum noch zu nehmen. Israel streitet mit dem Dienstags-Gegner Italien um den zweiten Platz. Rund ums Spiel in Oslo kam es in und am Ulleval Stadion zu antiisraelischen Protesten. Laut Aftenposten kam es zu 22 Festnahmen; „mehrere“ Personen seien mit Geldstrafen belegt worden. Javier Cáceres

Festival-Zuschauer

Bei Frankfurt verlässlicher Torschütze, im türkischen Nationalteam wieder ohne Einsatz: Can Uzun. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Offensivspieler sind naturgemäß gerne mit dabei, wenn das eigene Team ein kleines Torefestival veranstaltet. Schließlich lassen sich dann Tore, Vorlagen und Zugewinne fürs Selbstvertrauen einheimsen. So gesehen dürfte sich Eintracht Frankfurts Angreifer Can Uzun geärgert haben, dass er beim 6:1-Sieg der Türkei in Bulgarien mal wieder nicht zum Einsatz kam. Zumal es auch sein Klub laut Bild gern anders hätte. Eintracht-Vertreter sollen beim türkischen Verband Beschwerde eingelegt haben, Forderung: Wenigstens im Kader möge Uzun künftig bitteschön stehen. Türkeis Nationalcoach Vincenzo Montella sah's anders; Uzuns Selbstvertrauen dürfte es aber überstanden haben. Mit aktuell fünf Toren und drei Vorlagen in der Bundesliga ist der 19-Jährige der produktivste Youngster in Europas Topligen. Thomas Hürner

Die ewige „21“

Trägt die Rückennummer seines verstorbenen Freundes Diogo Joto: Portugals Rubén Neves. (Foto: Valter Gouveia/Sports Press Photo/Imago)

Der Gedanke an übersinnliche Mächte war so naheliegend, dass man ihn fast greifen konnte. Denn die Erinnerung an Diogo Jota ist in Portugal nicht erloschen, wie auch. In der 21. Minute der Partie Portugals gegen Irland erhoben sich die Zuschauer im Estádio José Alvalade in Lissabon von ihren Sitzen und applaudierten dem im Sommer tödlich verunglückten Stürmer, der so gern die Rückennummer 21 trug. Die 21 kehrt immer wieder. „Im September haben wir gegen Armenien in der 21. Minute getroffen, dann haben wir gegen Ungarn in der 21. ein Tor kassiert“, sagte Nationaltrainer Roberto Martínez. Gegen Irland waren die Portugiesen brutal überlegen gewesen, nur ein Tor wollte nicht fallen. Bis in der ersten Minute der Nachspielzeit Rubén Neves zum 1:0 traf. Neves trug die Rückennummer 21 seines Freundes Diogo Jota. Javier Cáceres