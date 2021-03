Sturmtalent Youssoufa Moukoko steht offenbar vor einer Nominierung für die U21-EM in Ungarn und Slowenien (Vorrunde ab 24. März). Borussia Dortmunds Sportchef Michael Zorc bestätigte am Donnerstag Gespräche mit U21-Trainer Stefan Kuntz. Am Veto des BVB würde eine Nominierung Moukokos nicht scheitern: "Wir würden das sehr begrüßen, wir würden den Daumen hochzeigen." Mokukoko, seit November 16 Jahre alt, dürfte noch bis 2027 für die U21 spielen.