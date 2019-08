Mönchengladbach (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann peilt mit RB Leipzig den dritten Sieg im dritten Spiel in der Fußball-Bundesliga an. Mit einem klaren Sieg am heutigen Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach kann Leipzig sogar als Tabellenführer in die anstehende Länderspielpause gehen. Trotz der geringen Aussagekraft der Tabelle sei es laut Nagelsmann immer schön, oben zu stehen.