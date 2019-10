Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga möglicherweise teuer bezahlt. In Stefan Lainer, Matthias Ginter und Alassane Pléa verletzten sich gleich drei Stammspieler beim 5:1 (4:0) am Sonntag gegen den FC Augsburg. "Das ist das, was heute so richtig wehtut", klagte Trainer Marco Rose nach dem Spiel.

Insbesondere Nationalspieler Ginter und Lainer könnte es schwerer erwischt haben. "Beide sind auf dem Weg ins MRT. Bei beiden sieht es nicht so gut aus", sagte Sportdirektor Max Eberl. Ginter verletzte sich an der Schulter, Lainer am Sprunggelenk. Pléa hatte schon beim 1:1 am Donnerstag bei Basaksehir Istanbul in der Europa League einen Schlag abbekommen.