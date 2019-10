Istanbul (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose will auch im zweiten Gruppenspiel der Fußball-Europa-League nicht rotieren. Der Bundesligist dürfte am Donnerstag bei Basaksehir Istanbul (18.55 Uhr/DAZN) mit nahezu derselben Elf wie beim 3:0-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim auflaufen. "Wir haben zwei erfolgreiche Spiele hinter uns. Den Schwung wollen wir mitnehmen. Es gibt auch nicht so viele Gründe zu wechseln", sagte Rose am Mittwoch in Istanbul.

Die Borussia steht beim Lieblingsclub des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan schon unter Druck. Das erste Gruppenspiel hatten die Gladbacher gegen den österreichischen Provinzclub Wolfsberger AC 0:4 verloren. "Wenn du dann das erste Spiel verlierst, sollte man mal anfangen zu punkten, ganz klar. Wir werden unser Ziel auch nicht korrigieren. Wir wollen überwintern, von daher sollten wir langsam mal punkten, klar", sagte der Borussen-Coach.