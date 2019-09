Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach zweieinhalb Jahren Abstinenz spielt Borussia Mönchengladbach wieder im Europapokal. Heute ist der Wolfsberger AC aus Kärnten erster Gruppengegner in der Europa League (21.00 Uhr). Die Borussia ist klarer Favorit und will gewinnen, doch die Österreicher sind unbequem und gut in Form. Die vergangenen vier Liga-Spiele gewannen sie alle. Gladbach muss auf die verletzten Tobias Strobl und Fabian Johnson verzichten. Trainer Marco Rose kündigte an, sein bestes Team aufs Feld schicken zu wollen. Drei Tage nach dem Europapokalspiel geht es für die Gladbacher in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf weiter.