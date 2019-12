Mönchengladbach (dpa) - Basaksehir-Trainer Okan Buruk hat großen Respekt vor Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Der Coach des türkischen Tabellenvierten aus Istanbul rechnet sich dennoch Chancen aufs Weiterkommen in der Europa League aus. "Wir spielen, um zu siegen. Das ist unser einziges Ziel", sagte Buruk am Mittwoch vor dem entscheidenden Gruppenspiel in Mönchengladbach. Basaksehir benötigt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) einen Sieg zum Weiterkommen, Gladbach genügt ein Punkt.

"Das ist ein tolles Team, das zu Recht oben steht", sagte Buruk. "Glück ist das nicht. Sie wollen immer gewinnen und sind taktisch sehr variabel und kaum ausrechenbar."