Die Deutsche Fußball Liga diskutiert offenbar darüber, wieder mehr Erstligaspiele ins frei empfangbare Fernsehen zurückzuholen. Wie die Sport-Bild berichtete, wurde von der DFL eine fünfköpfige Arbeitsgruppe gegründet, die sich strategische Gedanken zur Zukunft des deutschen Profifußballs machen soll. Neben einem möglichen neuen Investor gehe es in den Überlegungen auch darum, nach dem Neuverkauf der nationalen Fernsehrechte von der Saison 2025/26 an wieder mehr frei empfangbare Bundesliga-Livespiele zu haben. Derzeit werden Erstligapartien überwiegend bei Sky und Dazn im Pay-TV gezeigt. Die DFL verwies in einer Stellungnahme auf eine Reihe von Herausforderungen, vor der sie stehe. Um den deutschen Profifußball aus einer Position der Stärke heraus weiterzuentwickeln und zukunftssicher zu machen, habe man "einen mehrstufigen Prozess gestartet, der noch ganz am Anfang steht". Die Ergebnisse sollten zuerst mit den Klubs besprochen werden. "Nicht alles, was machbar ist, können und wollen wir umsetzen", hieß es in dem Statement. Die DFL kämpft angesichts großer Einnahmelücken besonders im internationalen Bereich einerseits um eine Maximierung der Erlöse, will aber andererseits die Bundesliga als volksnahes Premiumprodukt erhalten. Zur Arbeitsgruppe gehören DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen sowie die Vereinsvertreter Jan-Christian Dreesen (Bayern München), Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt), Oliver Leki (SC Freiburg) und Rüdiger Fritsch (Darmstadt 98).