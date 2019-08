Mittersill (dpa) - Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hat Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach dessen umstrittenen Äußerungen über Afrikaner in Schutz genommen. "Ich kenne Clemens Tönnies seit zehn Jahren. Er ist ein Mensch, der zu hundert Prozent die Werte von Schalke 04 vertritt", sagte Schneider am Freitag am Rande des Trainingslagers des Fußball-Bundesligisten im österreichischen Mittersill. Laut Schneider habe Tönnies eine "unbedachte Äußerung getätigt und sich heute Morgen prompt entschuldigt. Unsere Gesellschaft funktioniert so, dass sich ein Mensch entschuldigen kann und es danach weiter geht."