Die Politiker Wolfgang Bosbach (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) sehen eine Öffnung von Fußballspielen für Zuschauer ab der neuen Saison kritisch. Zuletzt hatte Union Berlin mit seinem Vorschlag, ab September wieder in einem vollen Stadion An der alten Försterei spielen zu wollen, für Schlagzeilen gesorgt. Der Bundesligist will dafür an Spieltagen alle 22 012 Ticketinhaber auf das Coronavirus testen. Bosbach warnte im Kölner Stadt-Anzeiger: "Womöglich könnte ein Spiel mit Infizierten reichen, dass das Infektionsgeschehen wieder steigt und es neue Restriktionen geben muss." Der langjährige Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag sieht daher kaum Chancen, ab September wieder vor Fans zu spielen. Sein Kollege Lauterbach sagte: "Ich habe mich gefreut, dass das Konzept der Bundesliga mit den Geisterspielen aufgegangen ist und ich mit meiner Prognose da nicht richtig lag. Eine Lockerung in den Stadien im September kommt allerdings zu früh."