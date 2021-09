Von Jonas Kraus

Manche Menschen sagen, dass sie unter der Dusche die besten Einfälle haben, andere behaupten, sie seien beim Joggen besonders kreativ. Svenja Grundl sieht das anders: "In Bayern hat man die besten Ideen immer im Biergarten." Vor mehr als einen Jahr saß sie mit ihrer Freundin Dagmar Specht in einem eben solchen Münchner Biergarten, die Sonne schien, die Brotzeit schmeckte. Nur das Gesprächsthema sei immer ernster geworden. Grundl berichtete von ihrer Tochter, die als Kind mit Fußball angefangen hatte. "Das war keine Selbstverständlichkeit", so Grundl. Immer noch hätten viele gefragt: Ein Mädchen beim Fußball, muss das sein? Irgendwann im Laufe des Gesprächs seien die beiden zu der Erkenntnis gekommen, dass es wohl vielen Mädchen so gehe. Dass es auch im 21. Jahrhundert in Deutschland noch nicht der allgemeinen Erwartungshaltung entspricht, wenn Frauen Fußball spielen. "Wir haben beschlossen, das zu ändern", erzählte Grundl.

Aus dem Biergarten-Einfall wurde ein Verein, den die beiden am vergangenen Donnerstag mit knallgrünen Pumps an den Füßen auf einer Pressekonferenz am Münchner Rindermarkt vorstellten. Er trägt den Namen "Mission equal" - Mission Gleichberechtigung. Vereinsziel: Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs in Deutschland.

"Mission equal" will auch Amateurklubs ansprechen - dort sei Diskriminierung oft ein großes Problem

Die beiden Frauen, die nach eigenen Angaben mit Fußball vorher wenig Berührungspunkte hatten, haben sich einiges vorgenommen - und schon viel Zeit und Anstrengung investiert. Drei Unterziele wollen sie erreichen: ein Umdenken in der Gesellschaft herbeiführen, ein Netzwerk aufbauen und die Vermarktung des Frauenfußballs vorantreiben. Vor allem beim Netzwerk kommen sie gut voran. Als Partnerverein ist der FC Bayern München mit dabei, dessen Frauenabteilung sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt hat.

Dass es trotz der positiven Tendenz noch viel zu tun gebe, betonte FCB-Spielerin Marina Hegering, die sich für den neuen Verein einsetzt. "Ich glaube nicht, dass man in der Fußgängerzone viele Menschen findet, die auch nur eine Nationalspielerin nennen könnten", sagte Heggering, selbst 17 Mal für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Ball. Doch die Bekanntheit von weiblichen Profis müsse zunehmen, ohne weibliche Vorbilder seien auch keine jungen Spielerinnen zu gewinnen.

Dieser Meinung ist auch Silke Raml, Vorsitzende des Frauen- und Mädchenfußballausschusses des DFB. "In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Frauenmannschaften zurückgegangen", sagte sie. Diesen Trend müsse man umkehren, deshalb unterstütze auch der Verband den neuen Verein. Die Vorbehalte gegen Frauen im Fußball seien auch heute noch groß, berichtete Raml. Erst letzte Woche sei sie bei einem Bayernligaspiel gewesen, als sie ein älterer Mann angesprochen habe. "Der wollte wissen, mit wem ich hier sei. Weil als Frau schaue ich mir doch sicher nicht allein ein Fußballspiel an."

Mittelfristig will man auf allen möglichen Ebenen Druck aufbauen - auch auf die TV-Sender

Mädchen- und Frauenfußball besser zu fördern, sei also bitter nötig. Und nicht nur aus ideellen Gründen ein lohnendes Ziel, meinte Grundl: 2019 habe sich kein Trikot des Sportartikelherstellers Nike öfter verkauft als das der US-Frauen. "Das Interesse ist da, man muss es nur nutzen."

Bis der neue Verein durchstarten kann, müsse er aber noch wachsen und bekannter werden. Zurzeit suchen die Gründerinnen nach Mitgliedern. 50 Euro pro Jahr kostet eine Fördermitgliedschaft. Vereine können Partnervereine werden, wie eben der FC Bayern. Mittelfristig wolle Mission equal auch Amateurklubs ansprechen, dort sei Diskriminierung oft ein großes Problem, sagte Grundl.

Im ersten Schritt versteht sich der Verein als Vermittler. Frauen können sich an Mission equal wenden, wenn sie in ihrem Klub diskriminiert werden. Als unabhängige Instanz will der Verein dann helfen, die Probleme abzubauen. Je mehr Mitglieder dabei seien, umso größer seien die Möglichkeiten. Mittelfristig wolle man auf allen möglichen Ebenen Druck aufbauen und auch die TV-Sender dazu bewegen, mehr Frauenfußball zu übertragen.

Die Ziele des Vereins sind also groß. Wie die Vorhaben aber in der Praxis umgesetzt werden können, scheint noch etwas unklar. Auf die Frage, wo sie den Verein in zehn Jahren sehe, muss Grundl lange nachdenken. "Das Beste wäre, wenn es uns dann nicht mehr brauchen würde", sagte sie dann. Dann könnte sie entspannt im Biergarten sitzen und einfach ihre Brotzeit genießen.