Weltweit dürfen Fußballfans noch einmal auf ein Spiel hinfiebern, bei dem der argentinische Weltmeister Lionel Messi (36) und der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo (38) gemeinsam auf dem Platz stehen. Wie Messis Club Inter Miami mitteilte, trifft das Team aus den USA im Rahmen einer Werbetour am 1. Februar 2024 in der saudischen Hauptstadt Riad auf Ronaldos Club Al-Nassr. Bereits am 29. Januar spielt das Messi-Team gegen Al-Hilal, wo Messis früherer Mitspieler Neymar unter Vertrag steht. Der 31-Jährige laboriert aber noch an den Folgen eines Kreuzband- sowie Meniskusrisses im linken Knie. Messi und Ronaldo sind in ihrer Karriere 35 Mal gegeneinander angetreten. Der achtmalige Weltfußballer kommt auf 16 Siege, Ronaldo auf 10. Auch die Torbilanz spricht knapp für Messi, der in diesen Spielen 21 Mal traf (12 Vorlagen). Ronaldo steht bei 20 Toren und einem Assist.