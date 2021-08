Von Javier Cáceres

Es hat in der Geschichte eine Reihe größerer und kleinerer argentinischer Künstler gegeben, die sich in Paris niedergelassen haben. Zum Beispiel den Tango-Revolutionär Astor Piazzolla, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Oder den Schriftsteller Julio Cortázar, der in der französischen Hauptstadt sein Meisterwerk "Rayuela" schrieb und in Paris nicht nur starb, sondern auf dem dortigen Friedhof Montparnasse beigesetzt wurde.

"Nichts ist verloren, wenn man den Mut besitzt, zu proklamieren, dass alles verloren ist und man von neu beginnen muss", schrieb er einmal, und wer könnte da nicht an Lionel Messi denken, der am Sonntag auf einer Pressekonferenz verzweifelt geschluchzt und bittere Tränen vergossen hatte, seine Heimat nach 21 Jahren verloren hatte und nun in der Stadt des Lichts und der Liebe einen Neuanfang starten will. Bei Paris Saint-Germain, an der Seite seines Freundes Neymar Jr., von Kylian Mbappé und seines früheren Feindes Sergio Ramos. Unter anderem.

Noch am Dienstag wurde Messi, 34, in der französischen Hauptstadt erwartet, zur Erledigung letzter Formalia, darunter der obligatorische Medizincheck. Am Mittwoch soll der Vertrag unterzeichnet werden und im Prinzenparkstadion die offizielle Vorstellung erfolgen. Dem Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft winkt ein Nettojahresgehalt von angeblich mehr als 35 Millionen Euro. Man habe sich auf eine zweijährige Zusammenarbeit und eine Option auf ein drittes Jahr geeinigt, hieß es.

Eine offizielle Bestätigung durch PSG lag zunächst nicht vor. Allerdings tauchten gegen Mittag Messis Vater und Manager Jorge am Flughafen in Barcelona auf, um einen Jet nach Paris zu besteigen. Wer Schuld sei am Weggang seines Sohnes? "Fragt im Klub nach", sagte er. Ob der Filius traurig sei, wurde er von Journalisten gefragt. "Habt ihr ihn nicht gesehen?", fragte er zurück. Das dürfte die wachsende Kritik an Vereinsboss Joan Laporta verstärken.

Im Camp Nou werden überlebensgroße Werbeplakate abgeschraubt, auf denen Messi zu sehen war

Zu diesem Zeitpunkt war fast verraucht, was mitten in der Nacht zum Dienstag für schlaflose Nächte gesorgt hatte: die Nachricht des in Barcelona beheimateten Fernsehsenders Beteve, wonach der FC Barcelona den Messis ein letztes, verzweifeltes Angebot hinterbracht habe. Das wurde am Dienstagmittag sowohl von der Partei Messi wie auch dem FC Barcelona aber bestritten. Gegen 13 Uhr vermeldete die französische Zeitung L'Équipe Messis Deal mit PSG als perfekt, der Rest war Logistik: Messi verließ sein Domizil in Castelldefels, wo er am Morgen noch Besuch von seinem Freund Luis Suárez (Atlético Madrid) erhalten hatte, und sollte sich zum Flughafen in Barcelona begeben.

Messi war seit Ende Juni vertragslos. Er hatte am Sonntag erklärt, Barcelona nach 21 Jahren und 35 Titeln gegen seinen Willen verlassen zu müssen. Drei Tage zuvor hatte der Klub mitgeteilt, dass die Wege Barcelonas und Messis sich trennen würden. Angesichts der dramatischen Finanzlage könne man sich Messi nicht mehr leisten; die Regeln der Liga zur Gehaltsobergrenze würden eine weitere, unüberwindbare Hürde ziehen.

Die Folgen waren am Dienstag bestens zu sehen. In Paris wurde der Zugang zum Prinzenparkstadion von PSG auf Vordermann gebracht. Vor den Augen von Fans voller Vorfreude wurde ein roter Teppich ausgerollt und vom Staub befreit. Zeitgleich wurden am Camp-Nou-Stadion in Barcelona überlebensgroße Werbeplakate abgeschraubt, auf denen Messi zu sehen war. Es war die plastische Inszenierung der französischen Albträume der Fans des FC Barcelona. Denn seit Messis "C'est fini" vom Sonntag heißt es in der katalanischen Hauptstadt: "Bonjour tristesse".