Immer wieder strich sich Lionel Messi den Schweiß aus dem Gesicht, der magische Abend in Fort Lauderdale hatte Spuren hinterlassen. „Ich bin ein wenig müde“, sagte der Weltfußballer nach seiner Gala beim langersehnten Comeback für Inter Miami. Zwei Tore binnen vier Minuten und eine Vorlage: Messi ist wieder da. Wegen einer Knöchelverletzung, erlitten beim Finalsieg mit Argentinien gegen Kolumbien bei der Copa América, hatte der Weltmeister gut zwei Monate aussetzen müssen. In der Major League Soccer ( MLS ) war der 37-Jährige zum bislang letzten Mal vor 15 Wochen aufgelaufen, er verpasste acht Partien, um beim 3:1 über Philadelphia Union mit einem Knall zurückzukehren.

Nach der frühen Führung der Gäste durch Mikael Uhre (2.) glich der Argentinier aus. Messi schlug am Strafraum einen Haken, ließ dabei seinen deutschen Gegenspieler Kai Wagner alt aussehen und schob aus gut 15 Metern ein (26.). Kurz darauf verwertete der Kapitän eine flache Hereingabe auf Höhe des Elfmeterpunktes (30.), in der Nachspielzeit legte Messi seinem früheren Barça-Teamkollegen Luis Suárez den Treffer zum Endstand auf (90.+8.). „Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit in Miami helfen nicht, aber ich wollte unbedingt zurückkehren, ich war lange nicht auf dem Spielfeld“, sagte Messi, Coach Gerardo Martino ließ seinen Star bis zum Schlusspfiff auf dem Feld. Nebenbei stellte Messi vor 19 000 Fans eine Bestmarke auf. In seinen ersten 19 MLS-Spielen verbuchte er 15 Tore und 15 Vorlagen – schneller war keiner.