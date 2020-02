Barcelona (dpa) - Lionel Messi drückte ihn mit geschlossenen Augen an sich und tätschelte ihm den Kopf. Der Superstar huldigte dem Nachwuchsstar des FC Barcelona namens Ansu Fati. 17 Jahre und 94 Tage alt, Riesentalent aus der Fußball-Schule der Katalanen.

Zweimaliger Torschütze binnen 103 Sekunden beim 2:1-Sieg am Sonntagabend gegen UD Levante - jünger war keiner in der Primera Division bei einem Doppelpack. "Wie eine Rakete brach er ins Barça-Universum ein, und als es so schien, als würde er erlöschen, strahlte der Stern von Ansu Fati wieder heller als je zuvor", schrieb Spaniens Zeitung "Sport".

Mit zwei Toren zu Saisonbeginn in der Liga hat Fati sein Können angedeutet - da war er 16. Danach traf der in Guinea-Bissau geborene Teenager, der für Spanien bereits Junioren-Länderspiele bestritt, nicht mehr. Gegen Levante war es wieder soweit: Der erste Treffer mit rechts, der zweite mit links, beide auf Vorlage von Messi.

"So einen Moment habe ich mir immer vorgestellt, ich versuche ihn zu genießen", sagte Fati, der die bisherige Rekordmarke von Juanmi aus dem Jahr 2010 unterbot, als dieser mit 17 Jahren und 115 Tagen für den FC Málaga doppelt getroffen hatte. Wem er besonders zu danken hatte, wusste Fati natürlich auch. Seit Jahren schaue er Messi zu. Mit dem 32-Jährigen zu spielen sei ein Traum. "Ich werde immer dankbar sein."