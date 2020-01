Meppen (dpa/lni) - Fußball-Drittligist SV Meppen zieht Angriffstalent Niels Grevink endgültig zu den Profis hoch. Der 22 Jahre alte Niederländer, der schon mit ins Trainingslager in die Türkei gereist war, erhält bis den Niedersachsen einen Vertag bis zum 30. Juni 2021, teilte der Verein am Donnerstag mit. Bislang war Grevink in der zweiten Mannschaft des SVM in der Bezirksliga aktiv.