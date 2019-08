Meppen (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat am dritten Spieltag den ersten Sieg in der 3. Liga eingefahren. Vor 7873 Zuschauern holte der Zweitliga-Absteiger ein glückliches 3:1 (0:1) beim SV Meppen. Der Ex-Magdeburger Julius Düker (37.) hatte Meppen in Führung gebracht, Manfred Osei Kwadwo (57., 79.) und Christian Beck (80.) drehten die Partie.