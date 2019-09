Meppen (dpa) - Fußball-Drittligist SV Meppen hat in einem Testspiel nur knapp einen Sieg gegen Holstein Kiel verpasst. Jonas Meffert traf am Donnerstagabend in der 90. Minute noch zum 1:1-Endstand für den Zweitliga-Club. Stürmer Deniz Undav hatte die Emsländer zuvor in der 26. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Das Spiel fand während der Länderspielpause beider Ligen in der Meppener Hänsch-Arena statt.