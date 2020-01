Meppen (dpa/lni) - Der SV Meppen ist mit einer Heimniederlage ins neue Fußball-Jahr gestartet. Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte in der 3. Fußball-Liga verloren die Emsländer am Samstag mit 0:1 (0:1) gegen den Tabellendritten Waldhof Mannheim. Der Treffer von Mounir Bouziane in der 18. Minute fügte den Meppenern die erste Drittliga-Pleite seit dem 5. Oktober in Rostock zu. Danach legten die Niedersachsen eine Serie von neun ungeschlagenen Spielen hin. Diesmal spielte der SVM nach einer Gelb-Roten Karte für Mannheims Arianit Ferati (58.) mehr als eine halbe Stunde in Überzahl, schaffte aber den Ausgleich gegen klug verteidigende Gäste nicht mehr.