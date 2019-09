Artikel per E-Mail versenden

Wolfsburg (dpa) - Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München stehen im Achtelfinale der Champions League.

Die deutschen Meisterinnen aus Wolfsburg gewannen das Rückspiel der Runde der besten 32 mit 5:0 (3:0) gegen den kosovarischen Meister KFF Mitrovica.

Die Tore für den VfL erzielten Cláudia Neto (24. Minute), Spielführerin Pernille Harder (29.), Zsanett Jakabfi (38.), Pia-Sophie Wolter (55.) und Sara Bjork Gunnarsdóttir (86./Foulelfmeter). Das Hinspiel vor zwei Wochen hatte das Team von Trainer Stephan Lerch mit 10:0 für sich entschieden gehabt. 2013 und 2014 holten die VfL Frauen jeweils den Titel in der europäischen Meisterklasse.

Die Münchnerinnen zitterten sich dagegen gegen den FC Göteborg in die nächste Runde und verloren zuhause mit 0:1 (0:0). Der Gegentreffer fiel in der 81. Minute durch Rebecka Blomqvist. Bei einem weiteren Tor der Schwedinnen wäre der FC Bayern ausgeschieden. Das Team von Trainer Jens Scheuer konnte sich aber letztlich dank des 2:1-Hinspielsiegs in Göteborg ins Achtelfinale retten.