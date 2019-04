9. April 2019, 13:36 Uhr Fußball Medien: Metzelder in Gesprächen mit Leipzig

Der ehemalige Nationalspieler könnte "Leiter Sport" werden. Der FC Chelsea rückt in England auf Platz drei und die Virginia Cavaliers sind Meister im US-College-Basketball.

Meldungen im Überblick

Bundesliga, Leipzig: Der frühere Nationalspieler Christoph Metzelder ist nach Informationen der "Bild"-Zeitung Kandidat für einen Posten im Management von RB Leipzig. Die Gespräche zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem 38-Jährigen seien bereits weit fortgeschritten, berichtete das Blatt am Dienstag. Metzelder war zuletzt auch als möglicher Sportdirektor beim FC Schalke 04 und sogar als Nachfolger des zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel gehandelt worden. Von den Leipzigern gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Spekulationen. Metzelder hatte am Wochenende betont, er wolle sich derzeit nicht zu Gerüchten um seine Person äußern. Bei RB könnte der Ex-Profi die Aufgaben von Jochen Schneider übernehmen, der als Sportvorstand nach Schalke gewechselt ist. Schneider war bei den Leipzigern "Leiter Sport" und galt als rechte Hand von Trainer und Sportchef Ralf Rangnick. Der "Bild" zufolge gibt es für den Job bei RB neben Metzelder noch einen weiteren Anwärter. Noch in dieser Woche solle es ein Treffen mit Metzelder geben.

Fußball, England: Der FC Chelsea bleibt in der englischen Premier League auf Kurs in Richtung Königsklasse. Der sechsmalige Meister gewann am 33. Spieltag mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf das Londoner Stadtduell mit West Ham United dank des überragenden Belgiers Eden Hazard mit 2:0 (1:0) und kletterte mit 66 Punkten auf Tabellenplatz drei. Die Konkurrenten um einen Startplatz in der Champions League, Tottenham Hotspur (64), FC Arsenal (63) und Manchester United (61), haben allerdings allesamt ein Spiel weniger absolviert. West Ham ist mit 42 Punkten Elfter. Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Slavia Prag leitete Starstürmer Hazard mit einem sehenswerten Sololauf über 30 Meter an mehreren Gegenspielern vorbei den Heimsieg ein (25.), kurz vor Schluss machte er mit seinem 16. Saisontreffer alles klar (90.).

Rüdiger spielte durch und verlieh der Abwehr der Blues Stabilität. Teammanager Maurizio Sarri sagte nach der Partie, die zuletzt kolportierte Ablöse von 100 Millionen Pfund (116 Millionen Euro) für Hazard, der mit einem Wechsel zu Madrid in Verbindung gebracht wird, sei angesichts der Marktlage "zu günstig". "Wir haben in den letzten Transferperioden jeden Preis gesehen", sagte Sarri. Außerdem wolle Chelsea Hazard, dessen Vertrag bis 2020 läuft, nicht abgeben. Das Real-Hausblatt Marca hatte vergangene Woche berichtet, der Wechsel stünde vor dem Abschluss und Hazard solle in Madrid einen Vertrag bis 2025 erhalten.

College-Basketball, USA: Die Virginia Cavaliers haben zum ersten Mal die Meisterschaft im US-College-Basketball gewonnen. Das an Nummer eins gesetzte Team der University of Virginia siegte am Montag (Ortszeit) im Finale gegen die an Nummer drei gesetzten Texas Tech Red Raiders mit 85:77 (32:29, 68:68) nach Verlängerung. Virginias Kyle Guy, der es auf 24 Punkte brachte, wurde zum herausragendsten Spieler (MOP) des Final Four ernannt. Teamkollege De'Andre Hunter war mit 27 Punkten und sieben Rebounds der Topscorer im Endspiel. Der 21-Jährige sorgte zudem zwölf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einem verwandelten Drei-Punkte-Wurf für die Verlängerung. Mehr 72 000 Zuschauer verfolgten das diesjährige Finalspiel in Minneapolis.

Tennis, Hamburg: Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) und die deutsche Nummer zwei Julia Görges (Bad Oldesloe) stehen im Aufgebot von Fed-Cup-Teamchef Jens Gerlach für die Relegation um den Klassenerhalt am 19./20. April in Riga gegen Lettland. Komplettiert wird die deutsche Mannschaft durch Andrea Petkovic (Darmstadt) und Doppel-Spezialistin Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn). Kerber und Görges hatten auf die Teilnahme an der Erstrundenpartie im Februar in Braunschweig gegen Weißrussland (0:4) verzichtet und sich stattdessen vor Ort auf das Turnier in der darauffolgenden Woche in Doha vorbereitet. "Ich freue mich sehr, dass Angie sich für diese Begegnung zur Verfügung stellt", sagte Gerlach: "Sie ist einfach eine absolute Weltklassespielerin und für jede Gegnerin der Welt schwer zu schlagen." Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hingegen ist erwartungsgemäß nicht im Aufgebot. Sie schied am Montag (Ortszeit) beim WTA-Turnier in Bogota/Kolumbien bereits in der ersten Runde aus. Die Nummer 298 der Weltrangliste unterlag der an Nummer sechs gesetzten US-Amerikanerin Amanda Anisimova mit 6:4, 3:6, 2:6 und wartet im Jahr 2019 weiter auf ihren ersten Sieg.