Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft testet einem Medienbericht zufolge vor der Europameisterschaft im kommenden Jahr gegen Spanien.

Die Partie finde im März kommenden Jahres in Madrid oder Sevilla statt, berichtete die spanische Sport-Tageszeitung "Marca". Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erklärte auf Anfrage, die Testspielgegner der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw für das Jahr 2020 stünden noch nicht fest.

Spanien ist bereits für die EM 2020 qualifiziert. Deutschland will in den anstehenden Partien gegen Weißrussland am 16. November und gegen Nordirland drei Tage später das Ticket für das Turnier lösen.