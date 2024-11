Der frühere Fußballprofi Maximilian Heidenreich ist tot. Der gebürtige Hannoveraner sei nach schwerer Krankheit im Alter von 57 Jahren gestorben, teilte der SC Freiburg mit und berief sich dabei auf Heidenreichs Familie. Bei dieser habe der einstige Mittelfeldspieler in Waldkirch die letzten Wochen seines Lebens verbracht, hieß es weiter. Für Freiburg bestritt Heidenreich in den 1990er-Jahren 173 Pflichtspiele. Für keinen anderen Klub lief er in seiner Profikarriere, in der unter anderem auch für seinen Heimatverein Hannover 96 spielte, häufiger auf. „Freiburg trauert um einen großen Fußballer“, schrieben die Breisgauer.