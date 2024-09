Seit Monaten verlebt Mats Hummels einen sogenannten Gören-Sommer in Europa und teilt auf Instagram der Welt mit, wie schön das aussehen kann. Bleibt die Frage: Findet sich auch noch ein Fußballverein für den Herbst?

Von Felix Haselsteiner

Wenn der Breitschwanz-Paradieshopf sich auf die Suche nach einem neuen Abenteuer begibt, ist das ein beachtliches Schauspiel der Natur. Den schönsten Balztanz der Welt sagt man dem in Neuguinea beheimateten Paradiesvogel nach, es ist ein sehenswertes, oft lange andauerndes Schauspiel, bei dem er nichts dem Zufall überlässt. Die Bühne, die er sich im Urwald selbst erbaut, muss besonders schön sein, das Licht muss sein an vielen Stellen farbenfrohes Federkleid leuchtend erstrahlen lassen, vom Schnabel bis zur Schwanzspitze ist es eine perfekt einstudierte Choreografie. Es geht dem Breitschwanz-Pardieshopf um die richtige Inszenierung bis ins kleinste Detail, er will schließlich seine Umwelt beeindrucken.