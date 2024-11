Eintracht Frankfurt ist dank der Offensivqualitäten von Omar Marmoush der K.o.-Phase der Europa League einen großen Schritt näher gekommen. Der Fußall-Bundesligist siegte im heimischen Stadion gegen Slavia Prag 1:0 (0:0). Vor 57 350 Zuschauern erzielte Marmoush mit einem kunstvoll geschossenen Freistoß das Tor des Tages in der 53. Minute. Damit haben die Frankfurter nach vier Spieltagen in der Ligaphase zehn Punkte gesammelt und ihre Position in der Spitzengruppe gefestigt.Nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) und dem furiosen 7:2 in der Bundesliga gegen den VfL Bochum war es für die SGE der dritte Heimsieg binnen neun Tagen. Am Sonntag spielt die Eintracht beim VfB Stuttgart wieder auswärts.